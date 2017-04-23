Sinop'ta 23 Nisan Coşkusu
Sinop'ta 23 Nisan coşkusuSİNOP 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.
Sinop'ta 23 Nisan coşkusu
SİNOP 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.
Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kutlama programı hava muhalefeti nedeni ile Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Buradaki törene Vali Hasan İpek, Belediye Başkanı Baki Ergül, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Şiirler okunmasının ardından çeşitli dans, müzikal ve halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi. Öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı.