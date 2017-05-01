Sinop'ta 1 Mayıs Kutlamaları

Sinop'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş ve çeşitli etkinlikler yapıldı.



Polis tarafından İskele Meydanı girişinde oluşturulan arama noktasında, etkinliğe katılanların üst araması yapıldı. İskele Meydanı'nda toplanan işçiler, daha önce hayatını kaybeden emekçiler için saygı duruşunda bulundu. Gerçekleştirilen mitingde konuşan Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) Karabük Şube Başkanı İlhami Yılmaz, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı. Yılmaz yaptığı konuşmada, "Bugün 1 Mayıs. 131 yıl önce, 1 Mayıs 1886 günü, 8 saatlik iş günü hakkı için sürdürülen mücadelenin başlangıcı olan bu tarihi günde yine alanlardayız. 1 Mayıs işçi sınıfının mücadele ederek elde ettiği kazanımlarıyla, kararlılığıyla, dayanışmasıyla anlamlı kıldığı bir gündür. Biz işçiler din, ırk, siyası düşünce ayrımı olmaksızın, emek gücüyle yaşam mücadelesi verenler olarak, ortak taleplerimizi yüksek sesle dile getirmek için bugün burada bir araya geldik. Bugün burada olduğu gibi ülkemizin diğer şehirlerinde, dünyanın bir çok yerinde, bizlerle aynı kadere sahip arkadaşlarımız, işçiler, emek dostları, hak ve özgürlük talepleriyle alanlardalar. Bizim kaderimiz ortak. Biz, insanca çalışmak ve yaşamak istiyoruz. Taşeronda, güvencesiz, kuralsız çalışmak, ucuz iş gücü olmak, iş kazalarında can vermek istemiyoruz" dedi.



Yapılan konuşmanın ardından meydanda toplanan kalabalık çalan müzik ve söylenen şarkılar eşliğinde halay çekip eğlendi. - SİNOP