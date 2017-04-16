Sinop Sandık Başında

Sinop'ta vatandaşlar referandum için sandık başına giderek tercihlerini yapıyor.



Sinop'ta kayıtlı 155 bin 178 seçmen 742 sandıkta oy verme işlemine sabah saat 08.00'de başladı. Oy verme işleminin başladığı ilk dakikadan itibaren vatandaşlar seçmen kağıtlarıyla birlikte oy atacakları sandıkların başında uzun kuyruklar oluşturdu.



Polisler, oy verme işlemlerinin yapıldığı bölgelerde geniş güvenlik önlemi aldı. - SİNOP