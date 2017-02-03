Sinop merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 eski polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen A.T, F.Y, C.Ö. ve A.Ş, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
24 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sinop Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
Sinop merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.
Sinop merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.