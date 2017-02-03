Sinop Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Sinop merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Sinop Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Sinop merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 eski polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen A.T, F.Y, C.Ö. ve A.Ş, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

24 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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