Sinop Merkezli 7 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Sinop merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeriye ve emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, daha önce meslekten ihraç edilen 22 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün askeri ve emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Sinop, Zonguldak, Niğde, Karaman, Ankara, Samsun ve Erzurum'da gözaltına alınan şüpheliler, Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.



Cep telefonlarında FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma programı "ByLock" bulunduğu öne sürülen 22 zanlı, daha sonra emniyete götürüldü.



Operasyon kapsamında aranan 18 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.