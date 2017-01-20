Sinop Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı

SİNOP merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 22 asker ve polis gözaltına alındı.



Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emniyet personeli ve askeri personelden oluşan 40 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sinop merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı. Diğer 18 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. - Sinop