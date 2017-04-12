Sinop Kurtulmuş Hepsinin Derdi Türkiye'ye Diz Çöktürmektir

Kurtulmuş: Hepsinin derdi Türkiye'ye diz çöktürmektir



SİNOP'un Boyabat İlçesi'nde konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Tabiri caizse birkaç tane terör örgütüne değil 7 düvele karşı mücadele veriyoruz. Bunların derdi, birdir. Hepsinin derdi Türkiye'ye diz çöktürmektir" dedi.



Sinop'un Boyabat İlçesi'ne gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, esnafı ziyaret etti. Ardından Bakırcılar Çarşısı'na giden Kurtulmuş'a, Boyabat yöresine ait özel bakraç hediye edildi. Kurtulmuş, burada son derece demokratik bir kampanya yürütüldüğünü anlatırken, herkesin kendi düşüncelerini ifade ettiğini söyledi. Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Evet' diyen siyasi partiler var, 'hayır' diyenler var. Sivil toplum kuruluşları herkes kendisince hangi fikri dile getirmek istiyorsa hangi konuyu önemli görüyorsa bu referandum kampanyasında bunları dile getiriyor ve son derece demokratik standartları yüksek bir kampanyaya şahit oluyoruz. İnşallah bu kalan 4 günde de aynı şekilde bu kampanya sürdürülür. Benim gördüğüm siyasi tecrübe ile de sahadan anladığım şudur. Her gün Anadolu'nun bir yerinde yaklaşık 8 haftadır yoğun bir kampanya yürütüyoruz, her geçen gün evet oylarının biraz daha arttığını görüyoruz. Konu öğrenildikçe yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet modeli Türkiye'ye ne getirecek, eski sistemin hangi yanlışlıklarını düzeltecek, Türkiye'de ki krizleri, ekonomik krizleri, siyasi krizleri nasıl önleyecek, esaretçi sistemin gücünü nasıl kıracak, Türkiye'de darbe ve darbe tehditlerinin önlenmesini nasıl mümkün kılacak gibi konulardaki görüşler ortaya çıktıkça özellikle siyasi istikrar ve ekonomik istikrarı sağlayacak bir model olduğu anlaşıldıkça milletimizin evet oylarına verdiği destek gün geçtikçe artıyor."



Yurt dışından 'Hayır' cephesine destek vermek, Türkiye üzerinde bir takım siyasi baskılar oluşturmak için, manşetler atan gazeteler olduğunu ifade eden Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Bizim milletvekillerimize, bakanlarımıza halkımızla buluşma imkanı vermeyen ülkeler oldu. Buna mukabil PKK'ya, PYD'ye alenen Hayır mitingleri yapma imkanı sağlayan ülkeler oldu. Ayrıca bir takım Alman istihbarat dairesinin başındaki kişi gibi ya da Norveç'te FETÖcü eşkıyalara bir kaç saat içinde siyasi sığınmanın verilmesi gibi Türkiye üzerinden siyasi baskı oluşturacak çok sayıda gelişme ile de karşı karşıya kaldık. Bütün bunlarda gösteriyor ki maalesef bazı çevreler güçlü Türkiye istemiyor. Büyük Türkiye istemiyor. Türkiye'nin sürekli böyle ekonomik krizlere, kaoslarla, kısa süreli hükümetlerle istikrarsız siyasi programlarla meşgul olmasını istiyorlar. Avrupa'nın terbiye salonunda tek ayak üzerinde beklemesini istiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye birkaç milyon dolar için ele güne muhtaç hale gelsin, el avuç açan bir ülke olsun. Milletimiz birlik dirlik içerisinde bu sorunu aşacaktır ve inşallah 16 Nisandan sonra hep birlikte göreceğiz. Allah ömür verirse çok kısa süre içersinde göreceğiz ki yaptığımız bu değişiklik hakikatten bizim tahminlerimizin üzerinde fevkalade olumlu ve önemli bir değişikliktir."



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, birkaç terör örgütü ile değil 7 düvele karşı mücadele verdiklerini ifade ederken, şöyle konuştu:



"Bu örgütlerin arkasındaki güçleri biliyoruz. Kimlerin niçin siyasi destek verdiklerini, kimlerin niçin lojistik destek verdiklerini, kimlerin neden dolayı bunlara silah sağladıklarını hepsini biliyoruz. Bunların derdi birdir. Hepsinin derdi Türkiye'ye diz çöktürmektir. Hayır öyle olmayacak. Allahın izniyle bu millet terör örgütlerine ve arkasındaki güç odaklarına diz çöktürecektir. İnşallah bunu en kısa zamanda göreceğiz."