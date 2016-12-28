Sinop Küçükler Satranç Turnuvası

Sinop'ta küçükler il birinciliği satranç turnuvası düzenlendi.



Sinop Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen turnuvaya 120 sporcu katıldı.



Okul spor faaliyetleri kapsamında düzenlenen müsabakalar sonucunda dereceye girenlere ödül verildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş burada yaptığı konuşmada, turnuvaya katılımın geçmiş yıllara oranla çok daha fazla olduğunu söyledi.



Yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirten Açıkbaş, "Derece yapan ve yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı kutluyorum ve başarılar diliyorum." dedi.