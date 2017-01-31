Sinop İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Sinop İl koordinasyon Kurulu 2017 Yılı 1. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.



Vali Hasan İpek başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Baki Ergül, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Nihat Dalgın, İl Genel Meclis Başkanı Şükrü Gündoğdu, ilçe kaymakamları, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.



Vali Hasan İpek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kamu kuruluşu ve temsilcileri kurumlarıyla ilgili projeler hakkında sunum yaptı. Vali İpek, koordinasyon toplantısı konuşmasında, "2016 yılının 4.döneminde; bir önceki dönemden devreden 325 adet devam eden, 19 adet ihale aşamasında ve 250 adet başlanmayan proje olmak üzere toplam 594 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu dönemde 144 adet proje tamamlanmış ve 30 adet yeni proje yatırım programına ilave edilmiştir. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 24 genel ve katma bütçeli kuruluş, 10 yerel idare ile 9 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri olmak üzere toplam 43 kuruluş tarafından gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında toplam 771 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelerin 291 adedi tamamlanmıştır. Diğer 480 projeden; 221 adet proje devam etmektedir. 14 adet proje ihale aşamasında olup, 245 adet projeye ise çeşitli sebeplerden başlanamamıştır. 2016 yılı programında yer alan projelerin toplam değeri 4.624.118.818 TL'dir. Bu projeler için 2016 yılında 652.168.283 TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 429.146.892 TL'si harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 66'a tekabül etmektedir. 14 Ocak 2017 tarih ve 29948 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Sinop İli 2017 Yılı Yatırım Programında; 19 adet projemiz yatırım programına alınmıştır. Bu projelerin toplam tutarı 7.238.606.000 TL olup 2017 yılı ödeneği 119.468.000 TL'dir. Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin 2017 yılı yatırım programı henüz belli olmamıştır" dedi.



Vali İpek, projeler hakkında açıklamalarda bulunma ve projelerin gerçekleşmesinde karşılaşan sorunlara yönelik görüş ve önerileri değerlendirmek üzere sözü kurum ve kuruluş temsilcilerine verdi.



Toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcilerinin yürütülen projeler hakkında sunum eşliğinde bilgi vermelerinin ardından sona erdi. - SİNOP