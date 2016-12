Sinop Belediye Başkanı Ergül, Hedeflerini Anlattı

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, işbaşına geldiğinde birinci öncelikli hedefinin belediye personelinin maaşlarını her ay düzenli olarak alması olduğunu, bunu başardıklarını belirterek, bundan sonraki aşamada ikinci hedefinin, tersane mevkisindeki çekek yerini en kısa sürede düzenleyerek, 8 milyon lira yatırımla orada bir marina inşa edilmesi olduğunu söyledi.



Ergül, AA muhabirine hedeflerini ve projelerini anlattı.



Belediye başkanlığı döneminde birçok projeyi hayata geçirme fırsatı bulduğunu dile getiren Ergül, bundan sonrası için de önemli projeleri hayata geçirme hedefinde olduğunu ifade etti.



Ergül, göreve geldiğinde her şeyden önce belediye personelinin sorunlarının çözümüne önem verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Öncelikli olarak birinci hedefim, belediye personelimizin maaşlarını her ay düzenli olarak almasıydı, bunu başardık. Çok iş yapalım heves ve heyecanı içerisinde biraz dağıldık. Bunu dengede tutmamız lazım. İkinci hedefim ise tersane mevkindeki çekek yerini en kısa sürede düzenleyerek, oraya 8 milyon liraya marina yapmak. Ayrıca orada buzhane dediğimiz birimin kültür merkezi olarak tamamlanmasını sağlayacağız. Kumkapı ile Ayancık yolu arasındaki 8 kilometrelik sahil yolu projesinin hayata geçmesi de bizim açımızdan çok önemli çünkü bu yol, Sinop'a nefes aldıracak ve aynı zamanda turizm yolu olacak."



Teleferik projesi



Bunlar dışında ayrıca Sis Düdüğü mevkisi ile Gazibey Kayası arasını bütünleştiren bir anıt yapmayı düşündüklerini belirten Ergün, "Orada seyir teraslarıyla birlikte deniz kızı veya Gazibey heykeli olabilir düşüncemiz var. Tabi en büyük hayalim ise Pervane ile Ada mevkileri arasına teleferik kurulması. Samsun'da, Ordu'da, Kastamonu'da var, neden burada olmasın? Sinop teleferik yapımı konusunda oldukça müsait bir kent." dedi.