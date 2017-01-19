Sinop Baba Yadigarı Evi Kamyonla Taşıdı

Sinop'un Erfelek İlçesi'nde Erdogan Kalyoncu, babasından kalan evi kamyonun üstüne yükleyerek taşıdı. Sinop'un Erfelek İlçesi'nde ev yüklü kamyonu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Erdoğan Kalyoncu, babasından kalan ahşap evi, kamyonun üstüne yükleyerek başka bir bölgeye taşıdı. Kalyoncu, "Evin bulunduğu mevcut arsaya bina yapılacağından bizde baba yadigarı evimizi yıkmak istemedik ve kamyona yükledik. Başka bir arsaya taşıdık. Baba yadigarı diye bu zahmete katlanıyorum. Bu evde gittikten sonra baba yadigarı kalmıyor ki" diye konuştu.