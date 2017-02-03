Sınırlarda 855 Kaçak Yakalandı

Hudut birliklerince sınırlardan yasa dışı yollarla geçmek isteyen 855 kaçak yakalandı.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, önemli sınır olaylarına ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmek isteyen 769, Irak'tan 16, Türkiye'den de Yunanistan'a gitmek isteyen 70 kaçak yakalandı.



Irak sınırında 2 büyükbaş hayvan, 50 kilogram un, 80 kilogram pirinç, İran sınırında 64 av tüfeği, Yunanistan sınırında ise bir araç ele geçirildi.



Öte yandan, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında alarm reaksiyon görevi icra edildi.