Sınırın Sıfır Noktasında Asayiş Uygulaması

Suriye'nin Rasulayn kentine komşu ve sınıra sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar'da asayiş uygulaması yapıldı.



Türkiye'nin huzur ve güveni için tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de huzur uygulaması gerçekleştirildi. İlçenin dört farklı noktasında gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda araç aranırken şüpheli görülen şahısların üst araması yapıldı. Vatandaşlar, yapılan uygulamanın ilçenin huzuru ve asayişi için gerekli olduğunu vurguladı. Bu tür uygulamaların yapılmasının devlete ve güvenlik güçlerine güveni arttırdığını belirten Ahmet Ulucan, "Polis arkadaşların yapmış olduğu uygulamalarda ilçe halkından ricam polis arkadaşlara yardımcı olsunlar. Sonuçta bu tür güvenlik uygulamaları bizim can ve mal güvenliğimiz için yapılmaktadır" diyerek güvenlik güçlerine teşekkür etti.



Sınır birliklerinin olası saldırılara karşı teyakkuzda olduğu Ceylanpınar'da gerçekleşen asayiş uygulamasına ise ilçede görev yapan tüm polislerin katıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA