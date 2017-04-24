Sınırı Katır Sırtında Geçen Engelli Suriyeli Kardeşler, Almanya'da Ailelerine Kavuştu

SURİYE'nin Haseki kentinde yaşarken terör örgütü DEAŞ tehditi nedeniyle Suriye sınırından Türkiye'ye geçemedikleri için Irak'a geçen ve oradan da dağ yolunda katır sırtında Türkiye'ye ardından Yunanistan'a geçen engelli kardeşler Alan Muhammed ve Gyan Muhammed, Almanya'da bulunan ailelerine kavuştu.



Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Suriye'nin Haseki kentinde yaşayan Alan Muhammed ve kızkardeşi Gyan Muhammed, kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olurken, DEAŞ'lı teröristlerin yaşadıkları kente yaklaşması nedeniyle aileleriyle 2014'te Suriye'den kaçmaya karar verdi. Önce Suriye sınırından Türkiye'ye geçmek isteyen aile, sınırı geçemeyince Irak'a geçti. Irak'ta bölünen aileden baba ve bir kız kardeş Almanya'ya ulaşmayı başarırken, yasal yollardan Irak'tan Türkiye'ye geçemeyen Alan ve Gyan kardeşler, anneleri ve diğer iki kardeşleri ile zor olan bir yolu seçti. Katır sırtında Türkiye- Irak sınırını geçen iki kardeşin tekerlekli sandalyelerini ise anneleri ve diğer kardeşleri taşıdı.



Türkiye'ye geldikten sonra Yunanistan'a gitmek için insan kaçakçılarına kişi başı 750 dolar ödeme yapan aile, Yunanistan'a, Balkanlar'dan Batı Avrupa'ya uzanan rota kapandığında vardı. Birkaç ay boyunca bir mülteci kampında yaşayan iki engelli kardeş ve anne ile kardeşleri, Uluslararası Af Örgütü'nün durumu rapor etmesiyle birlikte binlerce kişiden destek mektubu aldı. Eylül ayında bir otele yerleştirilen aile, geçen hafta uçak ile Almanya'ya gönderildi. Alan ve Gyan adlı kardeşlerin Almanya'da babaları ve diğer kız kardeşleri ile buluşması duygusal anların yaşanmasına yol açtı.



- Diyarbakır