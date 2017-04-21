Sınırdaki Suriyeliler Sıcak Ekmeğe Kavuşacak

Verenel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce yaptırılan sınır bölgesindeki Suriyeliler için günde 21 bin sıcak ekmek ürütecek kapasitedeki mobil fırın tırı, bu akşam yola çıkacak.



Derneğin Fatih'teki merkezinde düzenlenen törende konuşan Verenel Derneği Genel Başkanı Müslim Alkan, 2012'den bu yana 67 şube ve temsilcilikle muhtelif yerlere 500'ü aşkın yardım tırı gönderildiğini söyledi.



Mazluma günlük 21 bin sıcak ekmek verebilme kapasiteli mobil fırının Türk Kızılay'ı yetkililerine teslim edileceğini belirten Alkan, bu akşam yola çıkacak tırın pazar günü Cerablus'a ulaşacağını kaydetti.



Alkan, 1 milyon lira tutarındaki mobil fırın tırının, inceden inceye hesap edilerek yaptırıldığını ifade etti.



Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım da, Verenel Derneği ve Safa Vakfı ile anlamlı bir işbirliği içerisinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, mobil fırın tırının Suriye'de ve sınır bölgesindeki ihtiyaç sahibi insanlara ekmek çıkaracağını anlattı.



Konuşmaların ardından Müslim Alkan, tırın anahtarını İlhami Yıldırım'a verdi.



Tırın tanıtım etkinliğine Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.