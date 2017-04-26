Sınırdaki Karakola Tanksavar Silahıyla Ateş

SURİYE'nin terör örgütü YPG denetimindeki bölgeden atılan havan topu, Kilis sınırında devriye gezen zırhlı araca isabet etti. Saldırıda yaralanan olmazken, araç hasar gördü, Suriye'deki YPG hedefleri ise obüs ve fırtına toplarla yoğun ateş altına alındı.



Suriye'nin Şiltah Köyü'ndeki terör örgütü YPG kontrolündeki bölgeden akşam saatlerinde Kilis sınır hattında bulunan Afrin Hudut Karakolu yakınlarında devriye gezen askerlerin bulunduğu zırhlı araca, havan mermisi atıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, askeri araçta hasar oluştu. Olay sonrası keşif ve gözetleme birliklerinin tespit ettiği YPG hedeflerine misli ile karşılık verildi. Sınırda konuşlu fırtına ve obüslerle ateş altına alınan hedefler imha edildi. - Kilis