Sınırda İnsan Kaçakçılığına 6 Tutuklama

GAZİANTEP'te, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'a geçişin sağlandığı Karkamış Sınır Kapısı'ndan rüşvet karşılığı Suriye'ye insan geçirdikleri saptanan 3'ü kamu görevlisi 6 kişi tutuklandı.



Gaziantep'in Karkamış İlçesi'nde bulunan sınır kapısından, yasa dışı yollarla Türkiye'ye veya Suriye'ye rüşvet karşılığı insan geçirildiği bilgisi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ay süren takipte, 3'ü kamu görevlisi 4'ü Suriyeli 7 kişilik ekibin rüşvet karşılığı sınırdan insan geçirildiğini saptandı. Savcılık kararıyla düzenlenen baskında 2 gümrük personeli, 1 kamu görevlisi ile 4 Suriyeli gözaltına alınırken, bu kişilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 25 bin 500 dolar, 14 bin 700 Türk Lirası ile 7 bin 500 Suriye parası ele geçirildi.



Sorgulamalarının tamamlanması ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken 6'sı ise tutuklandı. - Gaziantep