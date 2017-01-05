Sınırda Bin 14 Kaçak Yakalandı

Türkiye'nin kara sınırlarında yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 14 kişi yakalandı.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, "Günlük Faaliyetler" başlığı altında sınır güvenliğine ilişkin bilgiler paylaşıldı.



Buna göre dün, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 967, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 4 kişi yakalandı.



Bir kişi İran'dan, 13 kişi Yunanistan'dan Türkiye'ye, 29 kişi de Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı şekilde geçmeye çalışırken gözaltına alındı.



Irak sınırında da 5 bin paket kaçak sigara, 100 kilogram un ele geçirildi.