Sınırda Asker Eli Tetikte Görev Yapıyor, Çocuklar İse Parkta Oynuyor

SON günlerde terör örgütü PYD'nin silahlı kanadı YPG'lilerin havan ve roketli saldırıları ile gözlerin çevrildiği Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesinin Suriye sınırında asker 24 saat görev yaparken, çocuklar ise parklarda oynayarak vakit geçiriyor. Tür bayrağı ile Suriye tarafında terör örgütü YPG'nin flamasının dalgalandığı sınır hattında, Mehmetçik eli tetikte görev yapıyor.



40 bin nüfuslu Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Suriye'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn ilçesinin kontrolü 2012 yılında rejim güçlerinin elinden Özgür Suriye Ordusu kontrolüne girdi. Ancak, ilçenin kontrolü 2013 yılı ikinci yarısında terör örgütü PYD denetimine geçti. PYD denetimine girmesinin ardından çok sayıda Arap kökenli Suriyelinin terk etmesiyle Kürt nüfusun yoğunluk kazandığı Rasulayn'dan, zaman zaman Türkiye tarafına geçmeye çalışan çok sayıda terörist güvenlik güçlerince yakalandı.



Ancak, uzun süredir sessizliğin hakim olduğu Suriye sınırı, geçen perşembe günü akşam saatlerinde terör örgütü denetimindeki Rasulayn bölgesinden, Ceylanpınar sınırındaki Aksoy Hudut Karakolu'na roketatarlı saldırı düzenlendi. Kimsenin yaralanmadığı saldırı, Türk askeri ile sınır birliklerinin müdahalesiyle anında püskürtüldü. Bu olayın ardından dün sabah erken saatlerde YPG'li teröristler aynı karakola yeniden roketli saldırı düzenledi. Bu saldırıya da anında sınır birlikleri misliyle karşılık verdi. Yapılan misilleme sonrası roketli saldırıyı yapan 3 terörist ile üzerinde doçka silah bulunan araçtaki 8 olmak üzere 11 terörist etkisiz hale getirildi.



Saldırıların ardından gözlerin çevrildiği ve tedirginliğin yaşandığı Ceylanpınar, hafta sonuna daha sakin girdi. Perşembe ve cuma günü yaşanan tedirginlik nedeniyle sokakların boşaldığı Ceylanpınar'da, bugün caddelerin yeniden canlandığı ve insanların normal yaşamlarını sürdürdüğü görüldü.



SINIRDA KUŞ UÇURULMUYOR



Fiziki Güvenlik Sistemi uygulaması kapsamında Ceylanpınar ile Rasulayn'ı birbirinden ayıran sınır hattı 3 metre yüksekliğindeki duvarlar göze çarpıyor. Duvar ile kapatılan sınırdaki kule ve kulübelerde askerler eli tetikte görev yaparken, sık sık dürbün ve termal kameralar ile de Suriye tarafındaki gelişmeler takip ediliyor. Kritik noktalarında zırhlı araçların konuşlandırıldığı sınır hattında askerler yine silahlı zırhlı araçlarla 24 saat devriye görevi yapıyor.



TÜRKİYE BAYRAĞI İLE YPG FLAMASI KARŞI KARŞIYA



Türkiye ile Suriye'yi birbirinden ayıran sınır hattındaki Ceylanpınar'ın Mevlana Mahallesi'nde bulunan tren istasyonu yanındaki kulübede görev yapan askerlerin bir tarafında Türkiye bayrağı dalgalanırken, birkaç metre uzağındaki Suriye tarafında ise terör örgütü YPG'nin sözde flaması göze çarpıyor. Asker ise iki ülkeyi birbirinden ayıran sıfır noktada, Suriye'den olası saldırılara karşı eli tetikte 24 saat gözünü kırpmadan görev yapıyor.



ÇOCUKLAR, SINIRIN SIFIR NOKTASINDA OYNUYOR



Suriye iç savaşının ilk döneminde sınırı aşan mermiler nedeniyle büyük tedirginliğin yaşandığı Ceylanpınar'da günlük yaşam da devam ediyor. Sınırın sıfır noktasındaki Faruk Çelik Parkı'nda Mevlana Mahallesi sakinlerinin çocukları salıncakta salınıp, oyun oynuyor. İki ülkeyi birbirinden ayıran sınır hattındaki güvenlik duvarına 50 metre mesafede oynayan çocuklar, zaman zaman aynı bölgedeki kulübelerde nöbet tutan askerlere de sevgi gösterisinde bulunuyor.



Ceylanpınar ilçe sakinleri ise son günlerde hareketlilik ile tedirginlik yaşadıklarını, ancak askerlerin müdahalesiyle tehdidin sona ermesinin kendilerini rahatlattığını ifade etti. - Şanlıurfa