Sınır Tanımayan Doktorlar'dan, Paris'te Göçmenlere Uygulanan Polis Şiddetine Tepki

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Paris polisinin göçmenlerin battaniyelerini aldığını, sokaktaki göçmenleri dağıtmak için biber gazı kullandığını ve hatta sığınma evlerinin kapısında sıra bekleyenlerin oturmalarını yasaklamaya kadar varan tacizlerde bulunduğunu açıkladı. Göçmenlerin hayatını tehlikeye atan bu uygulamalardan şikayetçi olan MSF, hipotermi geçiren 8 kişiyi tedavi altına aldıklarını bildirdi.



MSF'nin Paris'teki Programlar Koordinatörü Corinne Torre şu açıklamayı yaptı: "Fransız devletine ve Paris Belediyesi'ne bağlı olarak hizmete giren ve 10 Kasım'dan bu yana yeni gelen göçmenlere yönelik karşılama ve yönlendirme hizmetleri veren Paris İnsani Yardım Merkezi haftalardır kapasitesini doldurmuş durumda. Her gün yaklaşık 100 ila 150 kişi kayıt için buraya başvurmaya çalışıyor ve pek çoğu içeride yer boşalmasını beklerken günlerce kapının önünde uyumak zorunda kalıyor."



"Hava sıcaklıkları eksi derecelerde seyrederken, son on gündür özellikle Chapelle (Şapel) ve Pajol mahallelerinde polis şiddetinin arttığına tanık oluyoruz. Güvenlik güçleri göçmenleri gecenin bir yarısı uyandırıp üzerlerindeki battaniyelere el koyuyor.



Paris'te gezici acil sağlık hizmeti sunan MSF ekipleri son bir hafta içinde hipotermi geçiren 8 kişiyi tedavi altına almak zorunda kaldı. Haziran ayından bu yana Paris'te otuz kadar düzensiz yerleşim birimi ortadan kaldırıldı ve göçmenlerin büyük çoğunluğu geçici barınma merkezlerine yerleştirildi" denilen açıklamada, "Kasım ayı başında Stalingrad'daki son yerleşim biriminin yıkılmasının ardından Fransız hükümeti bir açıklama yaparak yeni yerleşimlere kesinlikle müsamaa göstermeyeceklerini bildirdi ve bu alanların etrafını kapatarak bu bölgelerdeki polis devriyesini artırdı" ifadeleri yer aldı.



"Sığınacakları Bir Yer Sağlanmalıydı"



Açıklamada ayrıca şöyle denildi: "Bu zorlu kış koşullarında devlet yetkililerinin göçmenlere sığınabilecekleri bir yer sunması gerekirdi. Bunun yerine güvenlik güçleri, sokaktaki insanların gözlerini rahatsız etmemesi için, zaten tehlike içinde olan göçmenlerin üzerlerindeki battaniyeleri alarak ya da saatlerce ayakta sıra beklemeye zorlayarak durumlarını daha da güçleştirmektedir. Yetkililer, şiddet kullanarak gerçeğin üzerini örtmeye çalışmaktan vazgeçmelidir." - Paris