Sınır Ötesine Yardım

İzmir'de, özel bir okul tarafından temin edilen 25 ton un, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.



İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Eneği, Bornova Koleji bahçesinde düzenlenen törende, savaş mağduru Suriyelilere sahip çıkmanın insani ve vicdani görevleri olduğunu söyledi.



Yardımların toplanmasında emeği geçen okul yöneticisi ve öğrencilere teşekkür eden Eneği, "Yardımlaşma ruhuyla temin edilen malzemeler Haleplilerin yaralarına merhem olacaktır." diye konuştu.



Okul Müdürü Adnan Taş ise "Halep için 1 tır un" kampanyası çerçevesinde 25 ton unun Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını vurguladı.



Türk insanının tarihin hiçbir döneminde kendisine sığınan insanları geri çevirmediğini dile getiren Taş, yardımların toplanmasında katkı sunan veli, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.



Un taşıyan yardım tırı, Bornova Müftüsü Mesut Harmancı'nın duasının ardından yola çıktı.