Sınır Ötesine İnsani Yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Katar Hayriye ve Munazzame Dave İslamiyyenin iş birliği ile Katar'dan temin edilen 22 tırlık insani yardım malzemesi, Kilis'ten Irak'a gönderildi.



İHH Genel Başkan Yardımcısı Hasan Aynac, yardım tırların gönderilmesi dolayısıyla Kilis Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen törende, savaş mağdurlarına yönelik yardımların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.



Kış şartlarının her geçen gün ağırlaştığını ve bölgedekilerin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Aynacı, bu nedenle mağdurlara sıcak bir ortam oluşturulması için bölgeye yakıt ve soba yolladıklarını belirtti. Aynacı, şöyle konuştu:



"İHH olarak nerede bir yardıma muhtaç insan varsa, onlara ulaşmaya ve insani ihtiyaçlarını gidermeye çalışan bir kurumuz. Daha önce nasıl ki Süleymaniye'deki Kürt kardeşlerimizin yardıma ihtiyacı varken onların yanına gittiysek, Fellüce'de Arap kardeşlerimiz bombardıman altında inlerken ve onların birçok insani ihtiyaçlarını karşıladıysak, Kerkük'teki Türkmen kardeşlerimize destek olduysak bugün de Musullu kardeşlerimiz için buradayız. Musul ki Irak'ın bir minyatürü gibi içerisinde Arap'ı, Türkmen'i, Kürt'ü barındıran bir şehir. Çok önemli ve stratejik bir şehir. Şu anda orada yaklaşık 200 bin insan yardıma muhtaç halde."



Dohuk ve Erbil'den gelen yardım çağrına da duyarsız kalmadıklarını anlatan Aynacı, temin edilen yardım malzemesini yaklaşık 50 bin kişiye ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.



Aynacı, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini, içeride ve dışarıda terör belasıyla mücadele verdiğini anımsatarak, buna rağmen ülkenin tüm coğrafyadaki mazlumların yanında olduğunu ve olmaya da devam ettiğini vurguladı.



Munazzame Dave İslamiyye Katar Ofisi sorumlusu Muhammet Nur Hammad Abdulkadir, İHH ile Iraklı ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.



Irak'ın, medeniyetin beşiği olduğunu ve ilmin dünyaya oradan yayıldığını anlatan Hammad Abdulkadir, İHH ve Katar Hayriye kurumu ile ortaklaşa düzenlenen yardım kafilesinin gönderilmesinde desteğini esirgemediği için Türk hükümetine teşekkür etti.



İnsani Yardım Vakfının (İHH) organizasyonunda hazırlanan insani yardım konvoyu, daha sonra Habur Gümrük Kapısı'na doğru yola çıktı.