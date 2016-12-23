Sınır Ötesine İnsani Yardım

KİLİS / Kilis ve Malatya'dan yardım malzemeleri yüklü tırlar, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.



Çare Yardımlaşma ve Kalkınma Derneğince başlatılan "Vicdanını Dinle Mazlumlara Çare Ol" kampanyası kapsamında İstanbul, Sakarya ve Kütahya'dan temin edilen 9 tır dolusu insani yardım malzemelerinin yüklendiği tırlar, Kilis'ten Suriye'ye yola çıkarıldı.



Derneğin Genel Başkanı Mehmet Sütlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aylık çalışma sonucu topladıkları 9 tırlık yardım konvoyunu ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.



Derneklerinin 2009'da kurulduğunu, Afrika ve Uzakdoğu'da yetimhaneler açtığını anımsatan Sütlü, Suriye'de yaşanan drama da sessiz kalmadıklarını ifade etti. Sütlü, "Suriye'ye yardım faaliyetleri kapsamında bir aylık bir çalışmayla 9 tırımızı buraya ulaştırmış durumdayız. İnşallah birazdan Suriyeli yardıma muhtaç halka teslim edeceğiz. Tırlarımızda yaklaşık 200 ton un, 5 bin battaniye, çok miktarda çocuk bezi ve mamasıyla kışlık kıyafet bulunmakta." dedi.



Bu arada, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşlarınca Suriyeliler için hazırlanan kuru gıda, yaş meyve ve sebze ile giyim, kömür, battaniye, ayakkabı, çocuk bezi, mama gibi çeşitli yardım malzemelerinin taşındığı onlarca tır da Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından tampon bölgedeki Suriye plakalı araçlara nakledildi.



Malatya



Malatya'da da Yardımeli Derneğince başlatılan "Halep'e acil yardım konvoyu" kampanyası kapsamında toplanan yiyecek, giyecek, yakacak ve diğer malzemeleri taşıyan 2 tır, Büyükşehir Belediye binası yanındaki alanda düzenlenen törenle Suriye'ye uğurlandı.



Yardımeli Derneği Malatya Şube Başkanı Nihat Karadeniz, törende yaptığı konuşmada, Suriye ve Halep'teki acıların sadece zalimlerin değil bunu engellemeyen tüm insanlığın suçu olduğunu belirterek Halep için acil bir şeyler yapılması gerektiğini ifade etti.



Yazar Mustafa İslamoğlu da Malatya'da dernek tarafından hazırlanmış 2 tırın Halep'e gönderileceğini öğrendiğinde buna şahit olmak istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"İnşallah bugün Halep'e girmek üzere 42 tır yola çıktı. Bunlardan 2'si Malatya'dan çıkıyor şimdi. Yardımeli Derneğimiz organizasyonunda Halep'teki insanlara küçük bir katkı olur mu diye düşünüldü. Bu tırlar aslında malzeme taşımıyor, gönüllerimizi, sorumluluklarımızı, vicdanlarımızı ve belki bir parça da sevgilerimizi taşıyor. Yetmez ama elimizden geleni yapmaya çalıştık demenin fiili ifadesi. Bunlar duadır. Dua, dillerinizle yaptıklarınız söyledikleriniz değil, ellerinizle yaptıklarınızdır. Bu tırlara dua yüklendi ve Halep'e gidiyor."