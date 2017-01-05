Sınır Ötesindeki Askerlere Baklava ve Antep Fıstığı

Gaziantep'te esnaf ve vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerlere baklava ve Antep fıstığı gönderdi.



Nizip Şoförler Odasınca, harekattaki askerlere moral desteği sunabilmek için kampanya düzenlendi. Esnaf ve vatandaşların katıldığı kampanyayla bir haftada yaklaşık 900 kilogram baklava ve 400 kilogram Antep fıstığı toplandı.



Oda Başkanı Musa Kılıçparlar, kurum önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, baklava ve Antep fıstığını terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele eden askerler için topladıklarını belirtti.



Çalışmayla, askerlere moral vermeyi amaçladıklarını dile getiren Kılıçparlar, "4 ayı aşkın süredir devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında çok sayıda askerimiz bölgede görev yapıyor. Bizlerin elinden de onlar için dua etmek ve onların yalnız olmadıklarını göstermek geliyor. Bu nedenle böyle bir çalışma yaparak onlara baklava ve Antep fıstığı desteğinde bulunmak istedim." dedi.



Kılıçparlar, vatandaşların desteğiyle temin edilen ürünleri, askerlere ulaştırılmak üzere Karkamış Sınır Kapısı'nda yetkililere teslim edeceğini kaydetti.



Daha sonra Kılıçparlar, aracına yüklediği baklava ile fıstığı, Karkamış ilçesine götürdü.