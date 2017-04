Sınır Ötesi Terör Saldırıları Misliyle Karşılık Buldu

Terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarınca sınır hattındaki Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Mardin'e Suriye topraklarından son 2 yılda taciz ateşi, havan ya da roket gibi mühimmatla 16 saldırı gerçekleştirildi, 2 askerin şehit olduğu saldırılara misliyle karşılık verilerek 18 terörist etkisiz hale getirildi.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Suriye sınırına yakın noktada bulunan Mardin'e 4, Şanlıurfa'ya 2, Kilis'e bir ve Hatay'a yönelik 9 saldırıda 15 hudut karakolu, terör örgütünün hedefinde yer aldı.



Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin, sınır hattında Türkiye'nin güvenliği için gece gündüz nöbet tutan Mehmetçik'e yönelik hain saldırılarına anında yanıt verildi.



Karakollarda da hasara yol açan saldırılar, meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık bularak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, operasyonlarda çok miktarda mühimmat ele geçirildi.



Suriye ile sınır komşusu olan ve çok sayıda Suriyeli'ye kucak açan Hatay'a da zaman zaman sınırın karşı tarafından saldırılar düzenlendi. Teröristlerce yapılan 9 hain saldırıda 2 asker şehit oldu, bir karakolda hasar oluştu.



Hatay 2. Piyade Hudut Alay Komutanlığına bağlı Cilvegözü Piyade Hudut Karakolunda görevli personelin bulunduğu nöbet mevzisinden 10 Eylül 2015'te Suriye tarafında görüntü alınması üzerine yapılan devriye görevi sırasında bir asker, Suriye tarafından açılan ateşle yaralandı. Yaralı asker, hastanedeki müdahaleye rağmen şehit oldu.



Aynı karakola 2 kez saldırı



Suriye sınırında ülkeye gelebilecek her türlü tehlike için gece gündüz askerlerin nöbet tuttuğu Erol Çavuş Hudut Karakolu da 8 Eylül 2016 ve 27 Nisan 2017'de iki kez saldırıların hedefi haline geldi.



Suriye'deki sözde "Afrin kantonu"nun karşısında bulunan Erol Çavuş Hudut Karakoluna 8 Eylül 2016'da sınır ötesinden makineli tüfeklerle taciz ateşi açıldı. Ateşe meşru müdafaa kapsamında anında makineli tüfeklerle karşılık verildi. Aynı karakola 27 Nisan'da da Zagros silahıyla atış gerçekleştirildi.



Hatay'ın Güntepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki boş araziye de 20 Ekim 2016'da terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarınca 5 havan mermisi atılması üzerine tespit edilen hedeflere misliyle karşılık verildi. Herhangi bir can ve mal ve kaybının yaşanmadığı olay sonrasında angajman kuralları gereğince tespit edilen terör hedeflerine Curcurum Hudut Bölüğü'nde konuşlu Fırtına obüsleriyle atış yapılarak misliyle mukabelede bulunuldu.



Keskin nişancı ateşiyle şehit düştü



Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli bir asker, 22 Mart 2017'de nöbeti sırasında Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG işgali altındaki bölgeden açılan keskin nişancı ateşiyle şehit düştü. Er Hüseyin Koroç'un şehit düştüğü olayda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru müdafaa hakkı kapsamında ateş açılarak misliyle karşılık verildi.



Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG unsurlarının bulunduğu Afrin'den Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Hatay'ın Hassa ilçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakoluna da 26 Nisan 2017'de havanlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu karakolun bazı yerlerinde hasar oluşurken, can kaybı ve yaralanan olmadı.



Suriye'nin Afrin bölgesinden PKK/PYD/YPG'li teröristlerce, 26 Nisan 2017'de Afrin Hudut Karakoluna tanksavar atışlarıyla hudut tacizinde bulunuldu. Karakoldaki araca isabet eden ateşte can kaybı yaşanmazken, hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerine yönelik, PKK/PYD/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe derhal meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verildi.



Terör örgütlerince 27 Nisan'da 39'uncu Mekanize Piyade Tugayı 2'nci Hudut Alay Komutanlığına bağlı Halepli Hudut Karakoluna makineli tüfekle 30-40, Ufuk Hudut Karakolu bölgesinde bulunan ZMA aracına Zagros silahı ile 5 atış gerçekleştirildi.



Saldırılara yanıt verilerek 18 terörist etkisiz hale getirildi



Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD/YPG unsurlarının yer aldığı bölgeden Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçesindeki hudut karakollarına 27 Nisan'da havan mermisi atıldı.



Akçakale ilçesi sınırında yer alan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Tekçe Hudut Karakolu kullandığı gözetleme tepesine havan ya da roketle saldırıda bulunuldu. Saldırıda hafif yaralanan bir asker, hastanede tedaviye alındı. Saldırı üzerine sınırda konuşlu TSK birliklerince, bölgedeki terör hedeflerine angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi.



Suriye'nin Rasulayn ilçesinden PKK/PYD/YPG mensuplarınca Ceylanpınar'daki Ateşoğlu Hudut Karakoluna 27 Nisan'da havan mermisiyle saldırı düzenlendi. TSK tarafından misliyle mukabelede bulunulması neticesinde 3'ü roketatarı kullananlar olmak üzere 11 terörist etkisiz hale getirildi.



Tanksavarla taciz atışı, 2 araçta hasar



Mardin'de de terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından sınır hattındaki karakollar hedef alınarak saldırı yapıldı.



Mardin'in Kızıltepe ilçesi sınırlarında 26 Nisan 2017'de Akdoğan ve Karatepe, Haznedar Hudut Karakoluna PKK/PYD/YPG işgali altındaki bölgelerden teröristlerce tanksavar silahlarıyla hudut tacizinde bulunuldu. Karakollar bölgesine isabet eden tanksavar mermilerinin patlaması sonucu iki araçta hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. PKK/PYD/YPG'li teröristlerce yapılan taciz atışlarına da meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verildi.



İlçedeki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Mehmet Yaylacı Hudut Karakolu nöbet mevzisine 27 Nisan'da hafif silahla 5 atış yapıldı.



Bu arada, 3 Kasım 2016'da Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/PYD/YPG mensuplarınca, Nusaybin ilçesine kadro ve malzeme aktarmak amacıyla kazılmış, 400 metre uzunluğunda ve sınırı 50 metre geçen, içinde patlayıcıların olduğu tünel bulundu. Tünel, içindeki patlayıcılarla imha edildi.



Kilis



Kilis'teki Demirışık Hudut Karakolu sorumluluk bölgesine havan mermisi atılması üzerine TSK'nın sınır hattında konuşlu birliklerinden Fırtına obüsleriyle Halep'e bağlı Azez ilçesindeki PKK/PYD/YPG hedeflerine 15 Şubat 2016'da top atışları gerçekleştirildi.