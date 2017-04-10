Sinir Krizi Geçiren Kız Kollarını Kesti

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen H.D. isimli genç kız, Deniz isimli kız arkadaşıyla tartışınca sinir krizleri geçirdi. Paşaköy Mahallesi D-100 karayolu üzerinde bulunan üst geçide çıkan genç kız yanında bulunan jiletle kollarını kesmeye başladı. Çevredeki vatandaşların olay yerine polis ekiplerini çağırmasıyla ikna çabalarına başlanan H.D. tüm çabalara rağmen ikna olmadı. Yanına kim...