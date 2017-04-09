Sinir Krizi Geçiren Genç Kız Üst Geçide Çıkarak Kollarını Kesti

Bolu'da kız arkadaşıyla tartışan genç kız, D-100 karayolu üzerinde bulunan üst geçide çıkarak kollarını kesti. Genç kızı ikna eden başka bir arkadaşı kucağında ambulansa kadar taşıdı.



Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen H.D. isimli genç kız, Deniz isimli kız arkadaşıyla tartışınca sinir krizleri geçirdi. Paşaköy Mahallesi D-100 karayolu üzerinde bulunan üst geçide çıkan genç kız yanında bulunan jiletle kollarını kesmeye başladı. Çevredeki vatandaşların olay yerine polis ekiplerini çağırmasıyla ikna çabalarına başlanan H.D. tüm çabalara rağmen ikna olmadı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan genç kızı başka bir arkadaşı gelerek yarım saatlik çaba sonunda ikna etti. H.D.'nin üst geçitten inmesini sağlayan arkadaşı yaralı kızı kucağına alarak ambulansa kadar taşıdı. Kollarında kesikler bulunan H.D. olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. - BOLU