Sınır Karakoluna Saldırıda 3 Pyd'li Öldürüldü

Şanlıurfa'da PYD bölgesinden yapılan havanlı saldırının ardından verilen karşılıkta, en az 3 PYD'linin öldürüldüğü bildirildi.



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Tekçe sınır karakoluna yönelik düzenlenen havanlı saldırıda, sınırı aşan 2 merminin birinin tanka, diğerinin ise boş tank mevziisine isabet ettiği öğrenilirken, anında misliyle verilen karşılıkta ise saldırıyı düzenlenen bölgede 3 PYD'linin öldürüldüğü belirtildi.



Saldırının hemen ardından yaklaşık yarım saat boyunca PYD mevzilerinin ateş altına alındığı bildirildi. - ŞANLIURFA