Sınır Karakoluna Saldırıda 3 Pyd'li Öldürüldü

Şanlıurfa’da PYD bölgesinden yapılan havanlı saldırının ardından verilen karşılıkta, en az 3 PYD’linin öldürüldüğü bildirildi.

Sınır Karakoluna Saldırıda 3 Pyd'li Öldürüldü

Şanlıurfa'da PYD bölgesinden yapılan havanlı saldırının ardından verilen karşılıkta, en az 3 PYD'linin öldürüldüğü bildirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Tekçe sınır karakoluna yönelik düzenlenen havanlı saldırıda, sınırı aşan 2 merminin birinin tanka, diğerinin ise boş tank mevziisine isabet ettiği öğrenilirken, anında misliyle verilen karşılıkta ise saldırıyı düzenlenen bölgede 3 PYD'linin öldürüldüğü belirtildi.

Saldırının hemen ardından yaklaşık yarım saat boyunca PYD mevzilerinin ateş altına alındığı bildirildi. - ŞANLIURFA

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