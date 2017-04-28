Sınır Karakoluna Saldırı

Şanlıurfa'nın Akçakele ilçesinde sınırın sıfır noktasında bulunan Tekçe Karakolu'na havanlı saldırı düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Akçakele ilçesinde sınırın sıfır noktasında bulunan Tekçe Karakolu'na havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi.

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Şanlıurfa, Urfa, Saldırı
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