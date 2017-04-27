Sınır Karakoluna Saldırı

Şanlıurfa'nın Akçakele ilçesinde sınırın sıfır noktasında bulunan Tekçe Karakolu'na havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi.



İddiaya göre, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine bağlı Tekçe Sınır Karakolu bahçesindeki bir tanka, PYD kontrolündeki Telabyad bölgesinden atılan havan mermisi isabet etti. Saldırı sonrasında sınır birlikleri tarafından havanın ateşlendiği bölge tespit edilerek, anında karşılık verildi.



Saldırıda yaralanan olmadığı öğrenildi.



(Şinasi İnan/İHA)