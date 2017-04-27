Sınır karakoluna havanlı saldırı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakele ilçesinde sınırın sıfır noktasında bulunan Tekçe karakoluna, havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi.

İddiaya göre, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine bağlı Tekçe Sınır karakoluna, PYD kontrolündeki Telabyad bölgesinden atılan havan mermisi Tekçe Sınır karakolundaki bir tanka isabet etti. Saldırı sonrasında sınır birlikleri tarafından havanın ateşlendiği bölge tespit edilerek, anında karşılık verildi.

Saldırıda yaralanan olmadığı öğrenildi.