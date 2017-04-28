Sınır Giriş-çıkış Istatistikleri Açıklandı

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı 2017 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,96 azaldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 yılı Mart ayı giriş çıkış yapan yabancı ve vatandaşların istatistiklerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan geçici verilere göre; 2017 yılı Mart ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,96 azaldı. 2017 yılı Mart ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,96 oranında azalışla 1 milyon 587 bin 007 oldu. Mart ayında Türkiye'ye gelen 1 milyon 587 bin 007 yabancı ziyaretçinin 9 bin 686'sı (yüzde 0,61) günübirlikçi olurken, Mart ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında yüzde 46,82 (743 bin 63 kişi) ile İstanbul birinci, yüzde 12,61 (200 bin 132 kişi) ile Edirne ikinci, yüzde 12,23 (194 bin 102 kişi) ile Artvin üçüncü, yüzde 9,00 (142 bin 798 kişi) ile Antalya dördüncü, yüzde 4,25 (67 bin 413 kişi) ile Ağrı beşinci sırada yer aldı.



2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,43 azaldı. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,43 azalış göstererek 3 milyon 802 bin 314 oldu. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye'ye gelen 3 milyon 802 bin 314 yabancı ziyaretçinin 18 bin 36'sı (yüzde 0,47) günübirlikçi oldu.



Ocak-Mart döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında yüzde 49,83 (1 milyon 894 bin 711 kişi) ile İstanbul birinci, yüzde 12,77 (485 bin 485 kişi) ile Artvin ikinci, yüzde 12,57 (478 bin 51 kişi) ile Edirne üçüncü, yüzde 7,21 (274 bin 123 kişi) ile Antalya dördüncü, yüzde 3,60 (136 bin 748 kişi) ile Ağrı beşinci sırada yer aldı. 2017 yılı Mart ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran yüzde 16,53 (262 bin 336 kişi) ile birinci, Gürcistan yüzde 11,19 (177 bin 564 kişi) ile ikinci, Bulgaristan yüzde 8,93 (141 bin 648 kişi) ile üçüncü sırada oldu. Bulgaristan'ı Almanya ve Rusya Federasyonu izledi.



2017 yılı Ocak-Mart döneminde ise Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında İran yüzde 13,01 (494 bin 568 kişi) ile birinci, Gürcistan yüzde 12,07 (459 bin 15 kişi) ile ikinci, Bulgaristan yüzde 8,56 (325 bin 553 kişi) ile üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı Almanya ve Rusya Federasyonu izledi.



Geçici verilere göre: 2017 yılı Mart ayında Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,21 (1 milyon 35 bin 756 kişi) değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 2,18 (1 milyon 41 bin 162 kişi) değerinde bir artış kaydedildi.



Geçici verilere göre: 2017 yılı Ocak - Mart döneminde Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,98 (2 milyon 919 bin 695 kişi) değer ile bir azalış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 0,51 değerinde (2 milyon 996 bin 441 kişi) bir artış kaydedildi.



(İHA)