Sınır Dışı Edilen İtalyan Gazeteci: Yasa Dışı Bir Şekilde Özgürlüğümden Edildim, Yasal Yola...

Türkiye'de 14 gün gözaltında tutulduktan sonra bugün sınır dışı edilen İtalyan gazeteci ve belgeselci Gabriele Del Grande, İtalya'ya ulaştı. Del Grande yaptığı ilk açıklamada,



neyle suçlanarak gözaltına alındığını hala bilmediğini, Türkiye'de kötü muamele görmediğini, ancak "kurumsal işkence" kurbanı olduğunu belirtti ve "Yasadışı bir şekilde özgürlüğümden edildim. Avukatlarım bu konuda girişimde bulunacak" dedi.



Hatay'da gözaltına alındıktan sonra Muğla Geri Gönderme Merkezi'ne nakledilen ve Salı akşamından bu yana açlık grevinde olan Gabriele Del Grande bu sabah serbest bırakılarak, Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçakla İstanbul üzerinden Bolonya kentine gönderildi.



Yerel saatle 10.30 civarında ülkesine ulaşan Del Grande'yi, Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, aile bireyleri ve meslektaşları karşıladı.



Bakan Alfano, sosyal medya hesabından, uçaktan indikten sonra Del Grande'yi kucakladığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Gerçekten burada, Bolonya'da" diye yazdı.



"ÇAVUŞOĞLU'YLA WHATSAPP'LA HABERLEŞTİK"



Gabriele Del Grande ile havalimanında bekleyen gazetecilerin karşısına geçen Bakan Alfano, onun serbest kalması için çalışan Türkiye'deki diplomatlara ve herkese teşekkür ederek, "Özellikle baştan beri benimle irtibatı kesmeyen, sürekli telefonlaştığım ve Whatsapp'la haberleştiğim Türk meslektaşıma da (Mevlüt Çavuşoğlu) teşekkür ederim" diye konuştu.



"YASADIŞI BİR ŞEKİLDE ÖZGÜRLÜĞÜMDEN EDİLDİM"



Gabriele Del Grande de iyi olduğunu söyleyerek, "Yaşadığım en büyük zorluk, özgürlüğümden edilmek oldu. Kimse bana orada saygısızlık etmedi ya da şiddet uygulamadı, ancak kurumsal bir şiddetin kurbanı oldum. Bu, yasadışı bir şey. Gerek İtalya'daki gerekse de Türkiye'deki avukatlarım, bu konuda harekete geçecek, çünkü bir gazeteci, işini yaparken dost bir ülkede 14 gün boyunca özgürlüğünden, işinden edildi" diye konuştu.



Hala neden gözaltına alındığını bilmediğini söyleyen Del Grande, "Bana bunun gerekçesi söylenmedi. Avukatlarım bunun gerekçesini de anlamaya çalışacak" dedi.



"SAÇIMIN TELİNE DAHİ ZARAR VERMEDİLER"



Israrlı sorular üzerine, kesinlikle Türkiye'de şiddet görmediğinin altını çizen Del Grande, "Saçımın teline dahi dokunulmadı, bunu söylemem gerek" dedi.



Gabriele Del Grande, sınır dışı kararını, dün akşam öğrendiğini de ekledi.



"TÜRK MAKAMLARINA DA TEŞEKKÜR EDERİM"



Serbest kalması için çalışan İtalya kurumlarına, basına, sivil topluma ve ailesine teşekkür eden Del Grande, "Bu konuda çaba gösteren Türkiye'deki tüm kurumlara, dışişleri bakanlığına, Türkiye'nin büyükelçiliğine (Roma) ve Türk avukatlara da teşekkür ediyorum" dedi.



"DÜŞÜNCELERİM TÜRKİYE'DEKİ TUTUKLU GAZETECİLERLE"



Bugün eve dönebildiği için şanslı olduğunu dile getiren Del Grande, "Şimdi özgürüm. Düşüncelerim, şartları benden daha beter olan gerek Türkiye'de gerekse de dünya genelindeki tüm tutuklu gazetecilerle. Benim meselem çözüme kavuştu, ama diğerlerini de unutmayalım" ifadesini kullandı.



Sığınmacılara ilişkin çalışmalarıyla bilinen 35 yaşındaki gazeteci, Suriye iç savaşı ve IŞID'in doğuşunu anlatacağı son kitabının araştırmasını yapmak üzere 7 Nisan'da Türkiye'nin Suriye sınırındaki Hatay kentine gitmişti.



Buna ilişkin olarak bir gazetecinin "Suriye sınırında ne gördün?" sorusuna Gabriele Del Grande, "Kitabımda okursunuz" diye gülümseyerek yanıt verdi.



6 gündür açlık grevinde olan Del Grande, "Şimdi nereye gidiyorsunuz?" sorusuna ise, "Yemek yemeye gidiyorum. Kaybettiğim kiloları geri almam lazım" diye gülerek karşılık verdi.



"DEL GRANDE'NİN SERBEST KALMASINA TEPKİLER"



Bu arada, Başbakan Paolo Gentiloni de sosyal medyadaki iletisinde, "Gabriele Del Grande ile şimdi konuştum. İtalya'ya hoş geldin!" ifadesini kullandı.



Kendisi de eski bir gazeteci olan İtalyan siyasetçi, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ise, "Del Grande'nin serbest bırakılmış olmasından dolayı mutluyum, ama Türkiye'de haksızca tutuklanan diğer gazetecileri de unutmayalım #FreeDeniz" diye yazarak, cezaevinde bulunan gazeteci Deniz Yücel'i de hatırlattı.



DIŞİŞLERİ BAKANI TWITTER'DAN DUYURDU



İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Hatay'da 9 Nisan'da gözaltına alınan gazeteci ve belgeselci Gabriele Del Grande'nin serbest bırakıldığını, sabah saatlerinde Twitter hesabından duyurmuştu.



Bakan Alfano paylaştığı iletilerde, 14 gündür Muğla Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan ve Salı akşamından beri de açlık grevinde olan Gabriele Del Grande'nin özgürlüğüne kavuşmasını şu ifadeleri açıkladı:



"Gabriele Del Grande özgür, onunla şimdi konuştum, İtalya'ya dönüyor. Bu nu ailesine haber vermekten mutluluk duydum. Onu bekliyoruz. Bu gece meslektaşım Mevlüt Çavuşoğlu bu kararı bana bildirdi. Ona teşekkür ediyorum. #BenGabrieleileBirlikteyim"



Rainews24 kanalına bir açıklama yapan Alfano, "Bu geceyi bu konuda çalışarak geçirdik. Son günlerde onun serbest kalması için tüm diplomatik kanallarımızı kullanarak, sessiz bir çalışma yürüttük ve iyi gitti. Bundan çok memnunum. Gabriele'nin özgür bir adam olması için çalışan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Baba Massimo Del Grande de, sınır dışı edilen oğlunun yerel saatle 10.00 civarında Bolonya kentine ulaşmasının beklendiğini, tüm aile bireyleri olarak onu karşılamaya gidiyor olduklarını söyledi. - Roma