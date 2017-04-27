Singapur Havayolları'nın "Singapur Kızı" Tasarımlı Hostes Kıyafeti 45 Yıldır Değişmedi

GEÇTİĞİMİZ yıl dünyanın en iyi kabin servisi ve en güzel kabin memuru değerlendirmesinde ikincilik ödüllerini kazanan Singapur Havayolları hosteslerinin "Singapur Kızı" tasarımlı kıyafetlerinin 45 yıldan değişmediği belirtildi.



Türkiye'ye olan uçuşlarının 30. Yılını 23 Nisan günü "Çocuklar Hayal Ettikçe Güzelleşir" sloganıyla Atatürk Havalimanı'ndaki uçaklarının içinde 30 çocukla kutlayan Singapur Havayollarının kabin ekibi bir istikrar abidesi gibi 45 yıldır değişmeyen "Singapur Kızı"kıyafetleriyle dikkatleri çekti. Havayolları dünyasında çok iyi bilinen ve şirketin markasına kişilik kazandırdığı belirtilen hosteslerinin giydiği "Singapur Kızı"üniformasının hikayesi ile ilgili olarak Singapur Havayolları yetkilileri şunları söyledi:



" Bağımsız bir şirket olduğu 1972 yılında Fransız haute-couture tasarımcısı Pierre Balmain'i işe alan şirket, kendisine Malay ulusal giysisinin özel ve değişik bir versiyonunu üniforma olarak tasarlattı. Üniforma sonraki yıllarda Singapur Airlines'ın bir parçası haline geldi.



Zamanla çok güçlü bir fikire dönüşen Singapur Kızı stratejisi, genç kızın etrafına yaydığı ışık ve mistik duruşuyla çok kuvvetli ve başarılı bir marka ikonu oldu. Asya değerleri ve misafirperverliği ile sarmalanmış Singapur Kızı aynı zamanda şefkatli, sıcak, nazik, şık ve durgunluk gibi özellikleri ile de göze çarpıyor."



BEL ÖLÇÜLERİ ÖNEMLİ



Ayak bileklerine kadar uzun etek ve bluz takım olan "Singapur Kızı" adlı kıyafet için şirketin kabin memurlarının özellikle bel ölçülerine çok dikkat ettiği belirtildi. Singapur Havayolları'ndan verilen bilgide ayrıca, "Singapur Havayolları hosteslerinin giydiği kıyafetin şirketteki adı "Sarong Kebaya"dır. Batik kumaşindan üretilen dikkat çekici üniforması ile havacılık sektörünün en tanınan figürlerinden biri olmuştur. Her bir üniforma Singapur Kız'larının vücut ölçülerine göre dikilmektedir. Havayolu host ve hostesleri 5 haftalık eğitim süreçlerinden geçmektedir. Havayolları arasında en uzun eğitim veren şirkettir. Ayrıca Madame Tussauds müzesinde yer alan ilk ticari ikon olarak yer almıştır" denildi.



THY'DE 8 YILDIR DEĞİŞTİRMİYOR.



Önceki yıllarda en geç iki yılda bir kıyafet değiştiren THY'nin de edinilen bilgiye göre, en son 2009 yılında bu gün kullanılan kıyafetleri tercih ettiği ve o tarihten bu yana da değiştirmediği öğrenildi.



- İstanbul