Merzifon'da bin 400 öğrenci, "Sinemayla ilk defa buluşuyorum" projesi kapsamında ilk kez sinema salonunda film izledi.



Merzifon Kaymakamlığı tarafından yürütülen projede daha önce sinema salonunda hiç film izlememiş öğrenciler tespit edildi.



Merzifon sinemasında kaymakamlık personeliyle buluşan ilk ve ortaokul öğrencileri film öncesi mutlu oldukları görüldü.



Proje sorumlusu öğretmen Aynur Çor yaptığı açıklamada, uygulamaya konulan projeyle öğrencilerin sosyalleşmesinin amaçlandığını söyledi.



Çor, öğrencilerin gözlerinde ki sevincin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Projemizin amacı sinemayla öğrencilerimizi tanıştırmak, onların vizyonunu genişletmek, sosyalleşmelerini sağlamaktır. Hiç sinemayı gitmeyen öğrencilerimize bir ufuk açmak ve ufuklarını genişletmek adına bu projeyi başlattık." dedi.



Öğrencilerinden İlker Emre de sinemaya hayatında ilk defa geldiğini ve farklı bir heyecan yaşadığını ifade etti.