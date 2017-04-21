Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Sinemaseverler İçin 12 Yeni Film
Ara
BİST 92.400 %0,39
DOLAR 3,6442 %0,08
EURO 3,9003 %-0,14
PARİTE 1,0700 %-0,16
ALTIN 150,10 %0,00
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Sinemaseverler İçin 12 Yeni Film

Sinema salonlarında 12 yeni film gösterime girdi.

Sinemaseverler İçin 12 Yeni Film

Sinema salonlarında 12 yeni film gösterime girdi. Bu hafta vizyona giren Belgesel film "Blue", müzisyenler Kerim Çaplı ve Yavuz Çetin'in hikayelerini beyaz perdeye taşıyor.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>