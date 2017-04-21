Sinemaseverler İçin 12 Yeni Film
Sinema salonlarında 12 yeni film gösterime girdi.
Sinema salonlarında 12 yeni film gösterime girdi. Bu hafta vizyona giren Belgesel film "Blue", müzisyenler Kerim Çaplı ve Yavuz Çetin'in hikayelerini beyaz perdeye taşıyor.
Kaynak: Dunya.com
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