Sinema ve Tiyatro Sanatçısı Kayabaş'ın Vefatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden sinema ve tiyatro sanatçısı Bülent Kayabaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi.



Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Kayabaş'ın vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Usta oyuncu Bülent Kayabaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.