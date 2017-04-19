Sinema ve Tiyatro Sanatçısı Kayabaş'ın Vefatı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 72 yaşında vefat eden sinema ve tiyatro sanatçısı Bülent Kayabaş'ın, genç yaşta tiyatroyla başladığı sanat yaşamına bir ömür adadığını belirterek, "Ses verdiği ve canlandırdığı renkli karakterlerle dünyalarımızda unutulmaz bir yer edinmiştir." değerlendirmesini yaptı.



Avcı, Kayabaş'ın vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Sinema ile tiyatromuzun usta oyuncusu Bülent Kayabaş, genç yaşta tiyatro ile başladığı sanat yaşamına bir ömür adamış, ses verdiği ve canlandırdığı renkli karakterlerle dünyalarımızda unutulmaz bir yer edinmiştir." ifadelerini kullandı.



Sanatçının her zaman saygı ve sevgiyle anılacağını kaydeden Bakan Avcı, Kayabaş'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.