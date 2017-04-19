Sinema ve Tiyatro Sanatçısı Kayabaş'ın Vefatı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, sinema ve tiyatro sanatçısı Bülent Kayabaş'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.



Bakan Avcı, mesajında, ünlü sanatçının her zaman saygı ve sevgiyle anılacağına belirterek, "Sinema ile tiyatromuzun usta oyuncusu Bülent Kayabaş, genç yaşta tiyatro ile başladığı sanat yaşamına bir ömür adamış, ses verdiği ve canlandırdığı renkli karakterlerle dünyalarımızda unutulmaz bir yer edinmiştir. Her zaman saygı ve sevgiyle anılacak olan Kayabaş'a rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.