Sinema ve Tiyatro Sanatçısı Kayabaş, Hayatını Kaybetti

Sinema ve tiyatro sanatçısı Bülent Kayabaş, 72 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Florance Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, uzun süredir kolorektal kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören Kayabaş'ın, bugün saat 06.05'te vefat ettiği belirtildi.



Bülent Kayabaş'ın eşi Selma ile oğlu Ümit Kayabaş, hastane yetkililerinden bilgi aldı. Kayabaş'ın vefat haberi üzerine sevenleri ile bazı sanatçı dostları da hastaneye geldi.



Hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Ümit Kayabaş, babasının 2010 yılında kolon kanserine yakalandığını belirterek, 18 gündür burada tedavi gördüğünü ve bu sabah hayatını kaybettiğini söyledi.



Hastanedeki işlemlerin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki gasilhaneye götürülen Kayabaş'ın cenazesi, cuma günü Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Profesyonel oyunculuğa Eskişehir Belediye Tiyatrosunda 1961 yılında başlayan Kayabaş, birçok tiyatro oyunu ile çok sayıda televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı.