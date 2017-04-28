Sinema ve Tiyatro Dünyasında Ödül Heyecanı…

Sadri Alışık Oyuncu Ödüllerinin 22.si bu yıl Anadolu Efes, HDI Sigorta ve Beşiktaş Belediyesi'nin katkılarıyla, 8 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 20.30 da her sene olduğu gibi MKM Attila İlhan Salonu'nda gerçekleşecek.

Aday listeleri ile ilgili olarak Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Tiyatro Seçici Kurulu Başkanı Rengin Uz, "Değerli jüri üyelerimizle birlikte hassasiyetle büyük bir özen göstererek yaptığımız değerlendirmeler neticesinde adayları belirledik. Ödüle aday olmanın da en az ödül almak kadar önemli olduğunun altığını çizerek tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz.'' diye belirtti.

Sinema Seçici Kurulu Başkanı Erden Kıral ise ''Seçici kurul arkadaşlarımızla birlikte gayet güzel filmler izledik.Son derece kaliteli oyunculuklara şahit olduk. Seçici Kurul olarak tasarrufumuzu bu şekilde kullandık. Tüm adayları kutluyor, iyi şanslar diliyoruz.'' dedi

22.sadrİ alişik tİyatro ve sİnema oyuncu ödüllerİ adaylari

sİnema seçİcİ kurul:

ERDEN KIRAL (Jüri Başkanı), Burak Göral, Prof. Dr.Bülent Vardar , Fehmi Yaşar, Mehmet Aslantuğ, Tülin Özen, Vecdi Sayar, Vildan Atasever

2016-2017 sadrİ alişik sİnema ödüllerİ adaylari:



dram

yardimci rolde yilin en başarili kadin oyuncusu adaylari

Şehnaz Bölen Taftalı ''Saklı''

Tülay Günal ''Rüzgarda Salınan Nilüfer''

Zerrin Tekindor ''İkimizin Yerine''

yardimci rolde yilin en başarili erkek oyuncusu adaylari

Musab Ekici ''Babamın Kanatları''

Tamer Levent ''Misafir

Taner Birsel ''Kor''

yilin en başarili kadin oyuncusu adaylari

Asiye Dinçsoy ''Toz Bezi''

Aslıhan Gürbüz ''Kor''

Şenay Gürler '' Kasap Havası''

yilin en başarili erkek oyuncusu adaylari

Caner Cindoruk ''Kor''

Tolga Tekin 'Rüzgarda Salınan Nilüfer''

Menderes Samancılar ''Babamın Kanatları''

komedİ

yardimci rolde yilin en başarili kadin oyuncusu adaylari

Ece Uslu ''Vezir Parmağı''

Suzan Aksoy ''Benim Adım Feridun''

Zeynep Kankonde ''Görümce''

yardimci rolde yilin en başarili erkek oyuncusu adaylari

Emrah Kaman ''Kaçma Birader''

Necip Memili ''Kaçma Birader''

Rana Cabbar ''Vezir Parmağı''

yilin en başarili kadin oyuncusu adaylari

Ceren Moray ''El Değmemiş Aşk''

Melek Baykal ''Kaçma Birader''

Şebnem Bozoklu ''Albüm''

yilin en başarili erkek oyuncusu adaylari

Emre Karayel ''El Değmemiş Aşk''

Murat Kılıç ''Albüm''

Zafer Algöz '' Kaçma Birader

özel ödüller:

ayhan işik özel ödülü

Okan Yalabık '' Annemin Yarası''

ekrem bora umut veren oyuncu ödülü

Selim Kaya ''Mavi Bisiklet''

seçİcİ kurul özel ödülü

''Ekşi Elmalar'' Farah Zeynep Abdullah

Songül Öden

Şükran Ovalı

onur ödülü

Hülya Uçansu

Engin Çağlar

tİyatro seçİcİ kurul:

RENGİN UZ (Jüri Başkanı), Cem Duygulu, Hami Çağdaş, Harika Uygur, İsmet Üstekin, Mehmet Çiftçi, Nil Aykon, Refika Sezik, Serpil Tamur, Sevil Özdemir, Tijen Savaşkan, Tolga Polat, Yaşar İlksavaş,

2016-2017 sadrİ alişik tİyatro ödüllerİ adaylari

yilin en başarili kadin oyuncusu adaylari

Başak Kıvılcım Ertanoğlu - Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin ( BAM )

Gizem Güçlü - Nefesinizi Nasıl Tutarsınız? ( DOT )

Merve Dizdar - Yutmak ( Craft Tiyatro )

yilin en başarili erkek oyuncusu adaylari

Celal Kadri Kınoğlu - Giydirici ( İstanbul Devlet Tiyatroları )

Erdal Beşikçioğlu - Tüy Kalemler ( Tatbikat Sahnesi )

Mehmet Tekatlı - Yastık Adam ( Entropi Sahne )

yardimci rolde yilin en başarili kadin oyuncusu adaylari

Gümeç Alpay Aslan - Zamanın Durduğu An ( Tiyatro Fora )

Neslihan Yeldan - Yen ( Craft Tiyatro )

Seda Türkmen - İstila ( B Planı )

yardimci rolde yilin en başarili erkek oyuncusu adaylari

Can Ertuğrul - Yangın Yerinde Orkideler ( İBBŞT )

Deniz Hamzaoğlu - Yastık Adam ( Entropi Sahne )

Hakan Kurtaş - İstila ( B Planı )

komedİ, kara komedİ ve müzİkal dalinda

yilin en başarili kadin oyuncusu adaylari

Demet Evgar – 39 Basamak (Müşterek Tiyatro )

Nergis Öztürk - Akciğer ( Tiyatro İn )

Tilbe Saran – Vanya, Sonya, Maşa ve Spike ( Tiyatro Pera )

yilin en başarili erkek oyuncusu adaylari

Kerem Atabeyoğlu - Popüler Gerçek ( Tiyatro İstanbul - Ekip Tiyatrosu )

Şerif Erol – Vanya, Sonya, Maşa ve Spike ( Tiyatro Pera )

Yılmaz Sütçü - Hedwig ve Angry Inch (Kazan Dairesi Müzikal Tiyatro & Performans)

yardimci rolde yilin en başarili kadin oyuncusu adaylari

Başak Meşe – Vanya, Sonya, Maşa ve Spike ( Tiyatro Pera )

Emel Çölgeçen - Popüler Gerçek ( Tiyatro İstanbul - Ekip Tiyatrosu )

Tuğba Çom Makar - Kundakçı ( Oyun Atölyesi )

yardimci rolde yilin en başarili erkek oyuncusu adaylari

Bülent Şakrak – 39 Basamak (Müşterek Tiyatro )

Devrim Özden Akın - Kundakçı ( Oyun Atölyesi )

Hakan Güner - Şahane Züğürtler ( İBBŞT )

çolpan İlhan sanata değer katan kadinlar ödülü

Celile Toyon

onur ödülü

Gülriz Sururi

üstün akmen genç oyuncu ödülü

Berker Güven - Yen ( Craft Tiyatro )

Yağmur Anaz - Sekshop ( Tiyatro Oyun Kutusu )

seçİcİ kurul özel ödülü

Gülünç Karanlık ( Bakırköy Belediye Tiyatroları)

anadolu efes özel ödülü

Şatonun Altında ( Fiziksel Tiyatro Araştırmaları )

hdİ sİgorta özel ödülü

Joko'nun Doğum Günü ( Yolcu Tiyatro )