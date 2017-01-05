Sinema - Snowden

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Filmin fragmanı

"Snowden: Dünyanın En Çok Aranan Adamı"



Başrollerinde Shailene Woodley, Joseph Gordon-Levitt, Nicolas Cage, Tom Wilkinson, Parker Sawyers ve Melissa Leo'nun yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda usta isim Oliver Stone oturuyor.



Gerçek bir olaydan esinlenilen gerilim ve aksiyonu türündeki film, Amerikan istihbarat tarihinin en geniş kapsamlı güvenlik ihlalinin sorumlusu olarak bilinen Edward J. Snowden'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.