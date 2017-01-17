Sinema Sanatçısı Binicioğlu'ndan Adilcevaz Ziyareti

Eski Yalova Belediye Başkanı ve sinema sanatçısı Barbaros Binicioğlu, Bitlis Valisi Ahmet Çınar ile Adilcevaz ilçesine geldi.



İlçedeki bir restoranda Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ve Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'la bir araya gelen Binicioğyu, gördüğü güzelliklere hayran kaldığını söyledi.



Binicioğlu, Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'ın, ülkedeki en güzel yerleşim birimlerinden biri olduğunu belirterek, "Adilcevaz gerçekten çok güzel bir ilçe. Yol boyunca Van gölünün kıyısında seyahat ediyorsun. Süphan Dağı arkanda. Bu beldeye hayran kaldım." dedi.



Bitlis Valisi Ahmet Çınar, ilçenin gelişmeye müsait bir yapısının olduğunu ve yatırımları beklediğini belirterek, şunları kaydetti:



"Adilcevaz iklimi, doğası, huzuru ile yatırımcılarını bekliyor. Bu güzel ilçe cennet ülkemizin en güzel yerlerinden biridir. Sizlerinde gördüğü gibi Türkiye'nin her yeri kışla mücadele ederken Adilcevaz'da adeta bahar havası var. İlçede turizm anlamında güzel hizmetler olacağı kanaatindeyim. Misafirlerimize bu güzel ilçelerimizi gezdirerek ülkemizin batı ve doğusunun da ne kadar güzel olduğunu görmelerini istedik."



Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy da, şunları dile getirdi:



"Adilcevaz, Van gölünün kıyısına serpilmiş yeşil ile mavinin buluştuğu, Urartular, Selçuklular ve Osmanlılara ev sahipliği yapan tarih ve turizm beldesidir. Ilıman bir iklime sahip olan ilçemizin hak ettiği sosyo-ekonomik değere ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizin gibi değerli misafirlerimizi ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.