Sinema - Olanlar Oldu

- Film fragmanı İSTANBUL - BKM Film yapımı 'Olanlar Oldu'nun yönetmen koltuğunda Eyyvah Eyvah filmlerinin yönetmeni Hakan Algül oturuyor. Senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı filmde ayrıca Demirer, iki ayrı kişi olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Oyuncu kadrosunda Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Salih Kalyon, Seda Güven ve Renan Bilek isimlerde bulunuyor.

Zafer ve annesi Döndü hanım, Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer'in yaptığı mavi turda olanlar olur! Peki bu olanlar herkes için hayırlısı olacak mıdır?