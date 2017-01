Sinema - Moana

- Film fragmanı İSTANBUL -Walt Disney Animasyon Stüdyolarının hazırladığı animasyon macera filmi Moana, kendini usta bir kaşif olarak kanıtlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur bir gencin hikayesini anlatıyor.

Moana, halkını kurtarmak için kahramanca bir göreve atılan, 16 yaşında, maceraperest, azimli ve merhametli bir kızdır. Yolda her zaman aradığı bir şeyi keşfeder: kendi kimliğini. Maui ise, yarı ölümlü ve her şeyiyle harika bir yarı Tanrı, her türlü hayvanın şeklini alabilen ve denizden adalar çıkartabilen sihirli güçlere sahip karizmatik ve komik biri.