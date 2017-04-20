Sinema - Maşa Ile Koca Ayı

- Filmin fragmanı İSTANBUL – Georgii Orlav ile Vladislav Bayramgulov'un yönettiği ve Boris Kutnevich, İdil Küner, Mark Kutnevich ile Mark Kutnevich'in seslendirdiği animasyon film Maşa ile Koca Ayı (Masha i Medved), sinema izleyicisiyle buluşuyor.