Sinema - Kötü Çocuk

- Film fragmanı İSTANBUL - Büşra Küçük'ün aynı adlı roman serisinden uyarlanan Kötü Çocuk filmi, Kayla ile gizemli Meriç'in ilişkisini anlatıyor.

Kayla, daha doğumhanedeyken babası tarafından terk edilir ve koca dünyada annesiyle bir başına kalır. Hem babasız olma gerçeği, hem de her gün annesinin hayat mücadelesinde karşılaştığı zorluklarla yüzleşmek Kayla'yı güçlü, tutkulu ve ne istediğini bilen bir genç kız haline getirmiştir.



Bir gün Kayla'nın babası Vural çıkagelir. Kızına daha iyi bir eğitim ve rahat bir hayat sunmak için onu büyük şehre götürmek istemektedir. Annesi Nazlı ise Kayla'nın iyiliği için ve yılların verdiği yorgunlukla bu isteği geri çeviremez. Kayla, kendi deyimiyle tam bir biyolojik gereksiz olan bu hiç tanımadığı adamla yeni bir hayata başlayacaktır.



Yeni okul, yeni arkadaşlar ve hiç bilmediği kocaman bir şehirle bezenmiş bu yeni hayattaki tek amacı, ne pahasına olursa olsun, nefret ettiği biyolojik gereksizden kurtulup eski mutlu hayatına geri dönmektir. Yeni okulunun ilk gününde esrarengiz ve ona karanlık gelen biriyle tanışır. Meriç, okulun en karizmatik ve bir o kadar da sırlarla dolu çocuğudur. Kayla bu kötü çocuğu eski hayatının kilitli kapısının anahtarı olarak görür. Bu çocukla yakınlaşıp yeni hayatında türlü dertler yaratarak eski hayatına geri dönebilmeyi planlamaktadır. Fakat Kayla'nın planları umduğu gibi gelişmez.