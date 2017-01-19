Sinema - Jackie

- Film fragmanı İSTANBUL - Pablo Larrain'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Natalie Portman'ın başrolde yer aldığı Jackie, John F. Kennedy suikastı sonrası First Lady Jacqueline Kennedy'nin yaşadıklarını peliküle aktarıyor.

Başkan Kennedy, 22 Kasım 1963'te Dallas'ta konvoyunun geçişi sırasında açılan ateşle öldürülür. Olay esnasında Kennedy'nin hemen yanı başında olan First Lady Jackie bir yandan tüm ulusun gözleri üzerindeyken bu travmayı atlatmaya çalışacak, bir yandan da kocasının tarihi mirasını yaşatıp çocukları için vakur bir duruş sergilemek zorunda kalacaktır.