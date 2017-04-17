Sinema Günleri Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, düzenlediği ücretsiz sinema günlerini kapsamında hafta sonu gösterime giren "Cesur Kahramanlar" ve "Neşeli Dalgalar" filmleri yoğun ilgi gördü.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, düzenlediği ücretsiz sinema günleri, her ay belirlenen programlarla devam ediyor. Sinema günleri kapsamında hafta sonu animasyon türünde "Neşeli Dalgalar" ve "Cesur Kahramanlar (Ejderha Büyüsü)" filmleri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde gösterimleri sürüyor. Filmler hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından büyük beğeni ile izlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz sinema günlerinin bu ayki programı, 30 Nisan'a kadar devam edecek. - DİYARBAKIR