Sinema - Çalgı Çengi Ikimiz

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Filmin fragmanı Bu hafta 5 film vizyona girecek

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in oynadığı "Çalgı Çengi: İkimiz" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday



Selçuk Aydemir'in yönettiği ve Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Ahmet Gülhan, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Şinasi Yurtsever ve Ceyhun Güneş'in oynadığı "Çalgı Çengi: İkimiz" izleyici ile buluşacak.



Komedi türündeki devam film, 6 yıl önce bulaştıkları mafya tarafından, resmi düğün şarkıcılığı görevi icra ettirilen iki adamın maceralarını konu alıyor.