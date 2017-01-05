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Filmin fragmanı Bu hafta 5 film vizyona girecek
Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in oynadığı "Çalgı Çengi: İkimiz" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday
Selçuk Aydemir'in yönettiği ve Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Ahmet Gülhan, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Şinasi Yurtsever ve Ceyhun Güneş'in oynadığı "Çalgı Çengi: İkimiz" izleyici ile buluşacak.
Komedi türündeki devam film, 6 yıl önce bulaştıkları mafya tarafından, resmi düğün şarkıcılığı görevi icra ettirilen iki adamın maceralarını konu alıyor.
Sinema - Çalgı Çengi Ikimiz
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Filmin fragmanı Bu hafta 5 film vizyona girecek Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in oynadığı "Çalgı Çengi: İkimiz" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye adaySelçuk Aydemir'in yönettiği ve Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Ahmet Gülhan, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Şinasi...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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